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Популярные салаты

Испанский салат с тунцом (Салат Кампестре)

Испанский салат с тунцом (Салат Кампестре)

Французский салат Нисуаз

Французский салат Нисуаз

Салат из печени трески с каперсами

Салат из печени трески с каперсами

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Кулинарные рецепты новинки на сайте - Kiosk Рецептов

Карп запеченный целиком со сметанным соусом
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Карп запеченный целиком со

Рис с кокосом по-восточному
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Рис с кокосом по-восточному

Овощная запеканка из кабачков и баклажанов
0 5416

Овощная запеканка из кабачков

Отварной картофель на гарнир
0 3378

Отварной картофель на гарнир

Салат из огурцов с сельдереем и кинзой
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Салат из огурцов с сельдереем

Пирог-перевёртыш с ананасами
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Пирог-перевёртыш с ананасами

Овсяная мазурка с вареньем
0 6086

Овсяная мазурка с вареньем

Тилапия запеченная в сливочном соусе с картошкой.
0 6586

Тилапия запеченная в

Хумус с болгарским перцем
0 5277

Хумус с болгарским перцем

Булочки на пиве
0 6220

Булочки на пиве

Пирог с малиной и консервированными персиками
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Пирог с малиной и

Лимонный бисквит
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Лимонный бисквит

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Топ 10 рецептов

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Испанский салат с тунцом (Салат Кампестре) 

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Тилапия запеченная в сливочном соусе с картошкой. 

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Французский салат Нисуаз 

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Донатсы Криспи Крим 

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Картофельные котлетки с кукурузой 

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Макароны с капустой 

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Овощная запеканка из кабачков и баклажанов 

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Ленивые кабачки 

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Жареный шпинат 

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Горошница 

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Постные блюда

Овощной суп с брокколи и рисом

Овощной суп с брокколи и рисом

Бульон довести до кипения. Добавить в него рис. Посолить бульон, добавить лавровый лист,

Шоколадный торт Кризис

Шоколадный торт Кризис

Просейте вместе муку, сахар, соль, соду и какао-порошок в сухую форму для выпечки

Хумус с болгарским перцем

Хумус с болгарским перцем

В электрическом блендере или кухонном комбайне измельчите нут, красный сладкий перец,

Жареные баклажаны с

Жареные баклажаны с помидорами и чесноком

Вымойте баклажан и помидоры холодной водой и, не снимая кожуры, порежьте на тонкие

Свекольный салат с чесноком и

Свекольный салат с чесноком и оливковым маслом

Свёклу вымойте и отварите до готовности, около 45 минут (или 20 минут в скороварке).

Баклажаны карри.

Баклажаны карри.

Баклажаны нарезать кубиками. Мелко порубить мяту, чеснок и зеленый лук.

Описание

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