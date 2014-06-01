Кулинарные рецепты новинки на сайте - Kiosk Рецептов

Бульон довести до кипения. Добавить в него рис. Посолить бульон, добавить лавровый лист,
Просейте вместе муку, сахар, соль, соду и какао-порошок в сухую форму для выпечки
В электрическом блендере или кухонном комбайне измельчите нут, красный сладкий перец,
Вымойте баклажан и помидоры холодной водой и, не снимая кожуры, порежьте на тонкие
Свёклу вымойте и отварите до готовности, около 45 минут (или 20 минут в скороварке).
Баклажаны нарезать кубиками. Мелко порубить мяту, чеснок и зеленый лук.
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